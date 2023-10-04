Tüketici Hakları Derneği Bozüyük Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı, dolandırıcılar cep telefonlarına gönderdikleri ‘Tebrikler bonus kazandınız’ mesajlarıyla vatandaşları tuzağa düşürmeye çalıştıklarını söyledi.

Son günlerde vatandaşların cep telefonlarına gelen bu tarz mesajlardan dolayı çok fazla şikayet aldıklarını belirten Başkan Sabırlı, gelen mesajları hiç okumadan telefonlarından silmelerini söyledi.

Sabırlı, açıklamasında, ”Vatandaşların telefonlarına yasa dışı kumar sitelerinden “Tebrikler! Bonus kazandınız. Kayıt ol sana özel 100 TL bonus bizden. Üye olmak için linke tıklayınız“ gibi buna benzer mesajlar gönderiyor. Böyle mesaj geldiğinde kesinlikle okumamalarını ve hemen silmelerini istiyorum. Eğer o mesajı okuyup verdikleri linke tıkladığında dolandırıcılar banka hesaplarınızdan para çekebiliyorlar. Bu yüzden vatandaşların dolandırıcılar tarafından dolandırılmamaları için dikkatli olmalarını istiyorum” ifadelerine yer verdi.