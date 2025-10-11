Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kayıboyu Mahallesi sakinlerini evlerinde ziyaret ederek, talep ve görüşlerini dinledi.

Her fırsatta vatandaşlarla birlikte olmaya gayret gösteren Başkan Subaşı, bu kez Kayı Boyu Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Beraberinde Başkan Yardımcısı Bilen Gökten ve ilgili birim müdürleriyle mahallede incelemelerde bulunan Başkan Subaşı, yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

‘’Doğalgaza kavuşan ailenin mutluluğunu paylaştık’’

Kayıboyu Mahallesinde doğalgaza kavuşan Bulut ailesinin üyelerini evinde ziyaret eden Başkan Subaşı, doğalgaza kavuşan ailenin mutluluğunu paylaştı. Subaşı, "Kayıboyu Mahallesi’nde Bulut ailesiyle akşam yemeğinde bir araya geldik. Seçim döneminde sözünü verdiğimiz doğalgaz bağlantısının tamamlanmasıyla mahallemizde yaşanan mutluluğu görmek bizlere de güç verdi. Misafirperverlikleri için Ayşe hanım ve ailesine gönülden teşekkür ederim" dedi.

Mahalle Muhtarı Salih Yıldız ve mahalle sakinlerinin memnuniyetiyle karşılanan Başkan Subaşı, mahallede vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veren çalışmalara devam edeceklerini söyledi.