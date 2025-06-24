İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı’nda askeri personel şeklinde yer alan 176 şüpheli tespit edildi. İstanbul ve İzmir ile 41 farklı ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyon sonucu 158 şüpheli yakalandı.

İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bazı asker olan şüphelilerin FETÖ’nün örgütsel iletişim modeline uygun şekilde irtibat sağladıkları tespit edildi. Soruşturmalar kapsamında Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü arasındaki koordineli çalışma sonucunda tespit edilen şüphelilerden 17’sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 31’inin Jandarma Genel Komutanlığı, 115’inin Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve 13’ünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda yer aldığı belirlendi.

176 şüpheliye İstanbul ve İzmir ile 41 farklı ilde eş zamanlı operasyon

Rütbeleri albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, teğmen, ve astsubay/uzman çavuş olmak üzere tamamı askeri personel olan ve 2 tanesi de kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere 174’ü muvazzaf askeri personel olan toplam 176 şüpheli tespit edildi. Soruşturmalar kapsamında 176 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul ve İzmir ile 41 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

158 şüpheli yakalandı

Düzenlenen operasyon sonucu 158 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.