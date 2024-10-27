CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ”Bu cumhuriyeti korkmayanlar kurdu. Bu ülkeyi korkmayanlar kurtardı.Biz de korkmuyoruz! 27 Ekim ‘de İstanbul’da Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi’ni yapıyoruz” sloganıyla yapılan mitingde, Özgür Özel konuşması sırasında,mitingde yoğun katılım olduğu gözlemlendi.

İlçe Başkanı Zemci Şahin’de miting alanından açıklamalarda bulundu.Şahin parti olarak her zaman şiddete ve teröre karşı olduklarını, ülkede kadın, erkek,genç,öğrenci herkesin eşit demokratik Türkiye koşullarını ancak Cumhuriyet Halk Partisi’nin sağlayacağını söyledi. Şahin açıklamasında ”Ülkenin içinde bulunduğu çıkmazdan kurtuluşu ancak Cumhuriyet Halk Parti’sinin iktidarında mümkün,halkımızda bunu bekliyor”dedi.