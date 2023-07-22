Bursaspor Başkanı Recep Günay’ı gönderme konusunda kararlı olan Teksas Gurubunun başlattığı imza kampanyasında henüz yeterli sayıya ulaşılamazken, taraftar grubunun çağrıları sonrasında dikkat çeken destek Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder’den geldi, çıkacak sonuç şimdiden büyük merak uyandırıyor.

Bilindiği üzere büyük bir kaosun yaşandığı Bursasspor’da lisans krizinin de patlamasıyla taraftarlarda isyan noktasına gelmişti. Türkiye’nin büyük örgütlü taraftar gruplarından biri olan Teksas Grubu, Başkan Recep Günay’ın istifasını istemiş, bu çağrıdan olumlu yanıt alamayınca genel kurul için gereken imzayı toplamak için kampanya başlatmıştı.

Teksas grubundan yapılan açıklamada, “ “Bursaspor'umuzun içerisine itildiği imkansızlığı ve mevcut belirsizlik ortamını sona erdirerek, kulübümüz için kurtuluş meşalesini yakmasını dilediğimiz yeni bir Genel Kurul için, kulüp tüzüğümüzün bize tanıdığı hakkı kullanarak imza toplamaya başladık. Bugün saat 16.00'da başladığımız çalışma, yarın akşam saat 20.00'ye kadar aralıksız devam edecek.Her Genel Kurul üyemizi, yeter sayıya ulaşılıp/ulaşılmamasına takılmadan, "Ne kadar güçlü irade, o kadar iyi!" diyerek, Bursaspor'umuzun önünü açacak bu çabanın bir parçası olmaya davet ediyor, ilçe derneklerimiz başta olmak üzere camiamızın tüm paydaşlarını da hızla aramızda görmek istediğimizi ifade ediyoruz.

Teksas yılmaz, Bursaspor yıkılmaz!” denilerek yapılan açıklama sonrası ilk etapta 100 imzaya ulaşılmıştı.

Atatürk Stadı merdivenlerinde devam eden imza kampanyasında 733 imzaya ulaşılması halinde genel kurul yapılması zorunlu hale gelecek.

İmza kampanyasında yeterli sayıya ulaşılıp ulaşılamayacağı merak konusu olurken, Teksas Grubuna destek veren isimlerden biri Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder oldu.