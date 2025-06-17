TFF 2. Lig Grupları Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu’nda düzenlenen kura çekimine, kulüp yetkilileri katıldı.



BİR GRUP 18, BİR GRUP 19 TAKIMLI

2. Lig’de sezon, 23 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 19 takımla oynanan grupta 21 Aralık 2025, 18 takımla oynanan grupta ise 14 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 10 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve normal sezon 25 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. 2. Lig’de 19 takımlı grupta 13, 23, 30, 32 ve 35. hafta müsabakaları, 18 takımlı grupta ise 21 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.



BURSAPOR KIRMIZI GRUPTA

Bursaspor, Mardin 1969, Muşspor, 1461 Trabzon, Yeni Malatyaspor, K.Maraş İstiklal, Adanaspor, Yeni Mersin İY, 68 Aksaray Bld., Isparta 32 Spor, Fethiyespor, Aliağa Futbol AŞ, Menemen FK, Somaspor, Arnavutköy Bld., Kırklarelispor, Bld. Derince, Ankara Demirspor.

İNEGÖLSPOR VE KARACABEY BELEDİYESPOR BEYAZ GRUPTA

İnegölspor, Karacabey Bld., Batman Petrol, 24Erzincanspor, Erbaaspor, Elazığspor, Şanlıurfaspor, Adana 01, İskenderunspor, Karaman FK, Kepezspor, Muğlaspor, Bucaspor 1928, Altınordu, Beyoğlu Yeni Çarşı, Beykoz Anadolu, Kastamonuspor, Sincan Bld Ankaraspor, Ankaragücü.