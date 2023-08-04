THF'nin aldığı kararla Türk hentbolunun değerli iki ismi olan Yaşar Sevim ve Cemal Kütahya'nın adları Ankara'daki hentbol salon ve tesisinde yaşayacak.ANKARA (İGFA) - Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Yönetim Kurulu aldığı karar ile Ankara THF Spor Salonu'na THF'nin kurucusu merhum Prof. Dr. Yaşar Sevim'in adının verilerek değiştirilmesine karar verdi. Karara göre salonun adı Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu oldu.

Yönetim Kurulu yine aldığı karar ile 6 Şubat depreminde ailesiyle hayatını kaybeden A Milli Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı kaptanı merhum Cemal Kütahya'nın adının, THF Ankara Kamp Merkezi'ne verilerek yaşatılmasına karar verdi.

Buna göre merkezin adı Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi oldu.