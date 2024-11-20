Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları (THY), bussines class yolcuları için geri dönüştürülmüş malzemelerden yeni seyahat seti konsepti tasarladı.

THY önemli yenilikleriyle başarılarını artırmaya ve misafirlerine kaliteli bir seyahat deneyimi sunmaya devam ediyor. Küresel marka, business sınıfı yolcularını Lanvin markalı yeni seyahat seti koleksiyonu ile buluşturdu. Lanvin’in en ikonik çantalarından ilham alınarak tasarlanan seyahat kitlerinin yer aldığı çanta, yeniden kullanılabilecek ve farklı amaçlarla değerlendirilebilecek şekilde titizlikle hazırlandı. Setlerde, uçuş sırasında optimal nemlendirme sağlayan Kakao Tohumu Yağı, Shea Yağı, Zeytin Kabuğu Yağı ve Hindistan Cevizi Yağı içeren bir El ve Vücut Losyonu ile Dudak Balmı da bulunuyor.

Tüm ürünler geri dörüştürülmüş malzemelerden üretildi

Business sınıfı seyahat seti koleksiyonunda erkek yolcular için kahverengi ve siyah renklerde, kadın yolcular için ise taba ve krem renklerde çanta seçeneği sunuluyor. Koleksiyonun bir diğer parçası olan siyah ve kahverengi cüzdan modeli çanta ise 5-8 saat aralığındaki dış hat uçuşlarında (business sınıfında) servis ediliyor. Aynı zamanda setlerin içindeki tüm ürünler, sürdürülebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlandı. Göz bandı ve çoraplar, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş olup, doğal kaynak kullanımını azaltıyor ve konfor ile şıklığı muhafaza ediyor. Set içindeki kulak tıkaçları, tek kullanımlık plastikleri azaltmak amacıyla kâğıt ambalajda sunuluyor. Diş fırçası ise bambudan üretildi. Lanvin koleksiyonu, Türk Hava Yolları’nın seyahat konforuna verdiği önemi yansıtırken, sıfır atık ilkesi doğrultusunda da yeniden kullanımı teşvik ediyor.