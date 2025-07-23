Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, tüketicinin korunmasına yönelik denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncak ve deterjan gibi tüketici ürünlerine ilişkin denetimler hız kesmeden devam etti.

Yılın ilk altı ayında 1.071 firmada denetim gerçekleştirildi, 2.032 parti ürün kontrol edildi. Riskli ürünler için yasaklama, toplatma ve kamu duyurusu gibi yaptırımlar devreye alındı.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, özellikle bebek ve çocuklara yönelik ürünlerde kapsamlı kontroller yaptı. Kimyasal, fiziksel ve mekanik risklerin yanı sıra ürün etiketlerinde yer alması gereken bilgilere yönelik denetimler de sürdürüldü.

Hassas tüketici gruplarına hitap eden ürünlerde, risk değerlendirmelerine dayalı denetim planları hazırlandı. Yüksek risk taşıyan ürünler öncelikli olarak laboratuvar analizlerine alındı.

Bakanlık, denetim planlarını bilimsel temellere dayandırarak hazırlıyor. Piyasaya arz edilen her ürünün titizlikle izlendiği ifade edilirken, güvensiz ürüne karşı “sıfır tolerans” ilkesi doğrultusunda tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların güvenli alışveriş yapabileceği şeffaf ve denetlenebilir bir piyasa yapısının tesis edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.