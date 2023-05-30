Alanında Avrupa’nın en büyük ikinci uluslalarası ticaret fuarı Zuchex 2023, Bakanlığın destek programına dahil edildi.İSTANBUL (İGFA) - Ev ve mutfak eşyaları sektörünün Türkiye’de lider, Avrupa’da en büyük ikinci uluslararası ticaret buluşması olan Zuchex 2023, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın desteklediği sayılı fuarlar arasındaki yerini aldı.

14 – 17 Eylül tarihlerinde 33.’sü gerçekleştirilecek Zuchex’e katılan yerli firmalar, Bakanlık tarafından sağlanan destekten yararlanarak, stand maliyetlerini aşağıya çekebilecek. Tüm ev ve mutfak gereçleri endüstrisini, Tüyap Beylikdüzü’nde toplam 100 bin metrekare alanda toplayan fuarın 2023 buluşmasına, yurtiçi ve yurt dışından 1200’den fazla katılımcı marka ile 45 bin profesyonel ziyaretçi bekleniyor.

ZÜCDER (Züccaciyeciler Derneği) işbirliğiyle Eylül ayında düzenleyecekleri 33. Uluslararası Zuchex’in, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar arasındaki yerini bu yıl da aldığını açıklayan Tarsus Fuarcılık Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, bu gelişmenin, fuara katılacak Türk firmalar için önemli bir avantaj sağlayacağını ifade etti. Ticaret Bakanlığı’nın yurt içindeki fuarları destek kapsamına alırken göz önünde bulundurduğu kriterleri Zuchex’in fazlasıyla karşıladığını vurgulayan Aytemur “Fuarımız, geçen yıl 150 ülkeden 9 binin üzerinde yurt dışı ziyaretçi ağırladı ve kendi özelinde tüm zamanların en yoğun yabancı ziyaretçi sayısına ulaştı” dedi.