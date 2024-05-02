CANiK, 5 yıl önce ortaya koyduğu vizyonu ve orta kalibre top üretimine yönelik yaptığı yatırımla, dünyanın en gelişmiş modern ordularına ürün tedarik edebilir hale geldi.

ABD ve Fransa’dan sonra 30x113mm top üretebilen dünyadaki 3 şirketten biri olan CANiK, oluşturduğu strateji doğrultusunda, çok avantajlı bir konuma yükseldi. CANiK’in bu alandaki en önemli ürünlerinden olan ve Ağustos 2024 itibarıyla teslimatlarının yapılacağını duyurduğu düşük geri tepmeli VENOM LR, modern dünya ordularının şimdiden gözdesi haline geldi.

Dünyanın önde gelen hafif ve orta kalibre silah üreticisi CANiK, son dönemde yaptığı yatırımlar ve sunduğu yenilikçi top teknolojileriyle, küresel savunma arenasında önemli bir konuma ulaştı. 30x113mm’nin geleceğin silahı olacağını 2019 yılında öngörerek vizyonunu bu yönde ortaya koyan CANiK’in de içinde bulunduğu Samsun Yurt Savunma(SYS), bu kapsamda 2022 yılında köklü İngiliz şirketi AEI Systems’ı satın almıştı. SYS Grubu şirketlerinden AEI Systems ile birlikte CANiK böylece, Amerikan Northrop Grumman ve Fransız Nexter’dan sonra orta kalibre top üreten dünyadaki ilk üç şirketten biri haline geldi. Son olarak dünya savunma devlerinden İtalya merkezli Leonardo da orta kalibre revolver mekanizmalı top üretimine başlayacağını duyurdu. Bu da dünyada yükselen bir trend haline gelen orta kalibre top alanında, CANiK’in vizyon ve stratejisinin avantajlarını gözler önüne seriyor.

Türkiye teknoloji kabiliyetlerini 10 yıl ileriye götürdü

CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, “CANiK olarak ateşli silahlar alanında portföyümüze sürekli yeni ürünler eklerken, muharebe sahasının değişen ve gelişen ihtiyaçlarını yakından takip ederek orta kalibre silahlar konusunda da Türk savunma ve havacılık sanayisinde dominant aktör haline geldik. Orta kalibre top üretimine yönelik 5 yıl önce oluşturduğumuz vizyon doğrultusunda, CANiK’in de içinde bulunduğu SYS Grubu olarak Birleşik Krallık merkezli AEI Systems’ı bünyemize katmış, böylece ülkemizi bu alanda 10 yıl ileriye götürecek bir bilgi birikimi, deneyim ve ticari kazanım elde etmiştik. Şu anda orta kalibre alanında, başta ülkemiz olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkeleri, önemli bir imkana ve kabiliyete kavuşturmuş durumdayız. Bugün, yıllar önce vizyon koyarak, geleceği okumanın verdiği öngörü ile yol almanın avantajını yaşıyoruz. Geliştirdiğimiz, dünyanın en çok platforma entegre edilebilen çok maksatlı düşük geri tepmeli orta kalibre topu olan VENOM LR’nin de ilk teslimatlarını ağustos ayında gerçekleştireceğiz. Şimdiden modern dünya ordularının gözdesi haline gelen düşük geri tepmeli VENOM LR, sahip olduğu eşsiz özelliklerle tüm kara, hava ve deniz araçlarına kolaylıkla entegre edilebiliyor” dedi.

Geleceğin en fazla talep edilecek ürünlerinden biri

Orta kalibre toplar, potansiyeli ve gücüyle, yakın geleceğin en fazla talep edilecek ürünlerinden biri olarak görülüyor. Gelişen teknolojilerle artan kabiliyetlere paralel olarak daha da yıkıcı hale gelen savaş alanlarında, düşük geri tepmeli yüksek ateş güçlü toplara olan ihtiyaç giderek artıyor. Daha önce sadece sabit ve döner kanatlı askeri hava platformlarına özel çözüm olarak algılanan 30x113mm otomatik top sistemleri, insanlı ve insansız kara, deniz ve hava araçlarında yakın geleceğin silahı olarak nitelendirilmeye başlandı. Türkiye ise savunma sanayi alanındaki prestijini orta kalibre top üretimi ile daha görünür hale getirdi.

İlk teslimatlar Ağustos ayında gerçekleşecek

CANiK’in de içerisinde yer aldığı Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden SYS Grubu’nun inovatif ürünleri, global savunma sektöründe önemli bir yer tutuyor. 30x113mm mühimmat kullanan VENOM LR, diğer 30mm mühimmatlarını kullanan toplara kıyasla daha az geri tepme özelliği ile öne çıkıyor. VENOM LR, hem hafif ve kompakt taret sistemlerine hem de uzaktan komutalı ya da mürettebat tarafından kullanılan silah istasyonlarına kolaylıkla entegre edilebiliyor. Yeni mühimmat sistemleri ve teknolojileri ile uyumlu 30mm mermileri sayesinde, özellikle hava ve deniz üstü dronlar, hafif zırhlı/zırhsız hedefler ve siper arkasındaki düşman birliklerine karşı ihtiyaç duyulan ateş gücünü sağlıyor. AEI Systems tarafından hayata geçirilen düşük geri tepmeli 30x113mm otomatik orta kalibre top VENOM LR’nin ilk teslimatları, Ağustos ayında gerçekleştirilecek.