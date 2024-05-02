İnegöl Ticaret Sanayi Odası’nın 2023 yılına ilişkin İnegöl’ün ihracat rakamlarını açıklamasının ardından İnegöl Mobilyacılar Odası da ihracat verilerini açıkladı. Oda Başkanı Özcan Ayhan, 439 üyenin 47 milyon dolar ihracat yaptığını kaydetti.

“Biliyorsunuz İnegöl Mobilyacılar Odası ihracat yetki belgesine sahip Türkiye’deki iki odadan biridir” diyen Özcan Ayhan; “Bu yetki tüm Türkiye’de birliklerdedir. 8 yılı aşkın bir süre çalışmalarımızın sonucunda İnegöllü mobilyacı esnafının ihracatını rahatlıkla yapması için bu yetkiyi almıştık. Her yıl oda olarak üyelerimizin gerçekleştirdiği ihracat rakamlarını Ticaret Sanayi Odası’nın İnegöl verilerini açıklamasının hemen ardından sizlerle paylaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

4 ÜYEDEN BİRİ İHRACAT YAPTI

İhracat yetki belgesini almalarının ardından 2019 yılında 163 üyenin ihracat yaptığını aktaran Özcan Ayhan; “Geçen yıl 3500 dolaşım belgesini onaylamışız. 2023 yılında ihracat yapan üye sayımız 439’a çıktı. 1800’e yakın üye sayısı olan bir oda için neredeyse 4 üyeden birinin ihracat yapıyor olması bizim adımıza büyük bir gururdur. Bu sayının daha da yukarılara çıkması adına oda üyelerimize eğitimleri arttırmayı hedefliyoruz”

88 ÜLKEYE İHRACAT

“47 milyon dolarlık ihracat katkısı var üyelerimizin. Esnaf odası olarak önemli ve değerli bir rakam. 88 ülkeye mobilya göndermiş üyelerimiz. İhracatın yüzde 50’si Avrupa’ya. Fransa, Romanya, Kosova, Almanya, Kuzey Makedonya en çok mobilya ihraç ettiğimiz ülkeler. Yüzde 15’i Kuzey Irak’a. Nijerya ve Fas öncelikli yüzde 10 Afrika’ya, yüzde 3 de Amerika kıtasına ihracatımız olmuştur” diye konuştu.

Kaynak: HABER MERKEZİ