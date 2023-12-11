Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tinerle sobayı yakmaya çalışırken alevler içinde kalan 15 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 30 Kasım’da Fatih Mahallesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Ömer Girgin tiner ile sobayı yakmaya çalıştığı esnada alevler içinde kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan Girgin, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Girgin, dün akşam tedavi gördüğü Şehir Hastanesi’nde fenalaşarak hayatını kaybetti. Girgin’in cenazesi bugün ailesi tarafından teslim alınarak, defnedilmek üzere memleketi Ağrı’ya götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.