Mezgit filetoların güzelce pişirilmesinden sonra harika bir tabak tasarlamak mümkün. Bu tabakta kızarmış ve taze patatesler, bunların yanında da hardal ve mayonez ile aromalandırılmış yeşillik ve turşu içeren harika bir sos.

Tam olarak güzel bir pub ya da kaliteli bir kafe yemeği olan bu tabak İngiltere’de hemen her mekanda servis edilmektedir. Bira ile hazırlanan unlu özel harç kullanılarak kızartılan mezgitler sonraki süreçte oldukça lezzetli olmaktadır.

Kullanılacak Malzemeler

Mezgit

Patates

1 Su bardağı un

1 Çay kaşığı kabartma tozu

3/4 su bardağı bira

Tuz

Karabiber

Ayçiçek Yağı

Sos İçin

2 Yemek kaşığı mayonez

Taze soğan

Kapari

Kornişon turşu

maydanoz

Tane hardal

Çeyrek limonun suyu

Püf Noktalar

l Patates kızartmadan önce suda bekletilirse daha çıtır bir kızartma yapılabilir. Buna ek olarak sos hazırlanırken damak tadınıza göre miktarları kendiniz belirleyebilirsiniz.

Nasıl Yapılır?