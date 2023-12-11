Mezgit filetoların güzelce pişirilmesinden sonra harika bir tabak tasarlamak mümkün. Bu tabakta kızarmış ve taze patatesler, bunların yanında da hardal ve mayonez ile aromalandırılmış yeşillik ve turşu içeren harika bir sos.
Tam olarak güzel bir pub ya da kaliteli bir kafe yemeği olan bu tabak İngiltere’de hemen her mekanda servis edilmektedir. Bira ile hazırlanan unlu özel harç kullanılarak kızartılan mezgitler sonraki süreçte oldukça lezzetli olmaktadır.
Kullanılacak Malzemeler
- Mezgit
- Patates
- 1 Su bardağı un
- 1 Çay kaşığı kabartma tozu
- 3/4 su bardağı bira
- Tuz
- Karabiber
- Ayçiçek Yağı
Sos İçin
- 2 Yemek kaşığı mayonez
- Taze soğan
- Kapari
- Kornişon turşu
- maydanoz
- Tane hardal
- Çeyrek limonun suyu
Püf Noktalar
l Patates kızartmadan önce suda bekletilirse daha çıtır bir kızartma yapılabilir. Buna ek olarak sos hazırlanırken damak tadınıza göre miktarları kendiniz belirleyebilirsiniz.
Nasıl Yapılır?
- Öncelikle patatesleri güzelce soyun. Bu işlemden sonra kızartmalık olacak şekilde kesilen patatesleri kabın içine koyduğunuz suda bekletin. Bu şekilde nişastasını salar ve daha çıtır olur.
- Bu işlemden sonra patateslerin kısa bir süre de olsa kurutulması önemlidir.
- Ardından patatesleri tavada kızdırılmış Ayçiçek yağının içine atın ve kızartmaya başlayın.
- Sos için bir kaba mayonez ekleyin ve ardından tane hardal, kıyılmış maydanoz, turşu, kapari, limon suyu ve taze soğan ekleyin. Malzemeleri ekledikten sonra güzelce karıştırın.
- Ayrı bir kapta un, tuz, karabiber ve kabartma tozunu karıştırın. Bu karışıma birayı da ekleyerek karıştırmaya devam edin.
- Balıkları bu harç ile güzelce buladıktan sonra patatesleri aldığınız yağın içine balıkları bırakın.
- Yağın içinde her iki yüzü de pişecek şekilde yaklaşık 6 dakika boyunca kızartın.
- Balık piştikten sonra patatesleri de servis tabağına alın.
- Son olarak da hazırladığınız sos ile birlikte yemeğinizi servis edin.