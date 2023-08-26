Meydana gelen bir trafik olayı, Eyyübiye ilçesinden geçen Suruç-Akçakale çevreyolunda yaşandı. Olay, seyir halindeki bir tırın dağlık alanda dinamit patlatıldığı iddiasıyla bekletilen araçların arasına daldığı anlarda gerçekleşti. Bu trajik kaza sonucunda 8 araç hasar gördü ve 5 kişi yaralandı.

Güvenlik güçleri, dağlık alanda yapıldığı öne sürülen dinamit patlaması sebebiyle yolun trafiğe kapatılmasına karar verdi. Bu nedenle, trafiği etkilememek adına gelen araçlar yolun kapatıldığı bölgede beklemeye başladı. Ancak 63 PY 40 plakalı tırın sürücüsü, önündeki araçları son dakikada fark etti. Ancak tırı durduramadan yol kenarında bekleyen araçların arasına daldı. Bu ani çarpışma sonucunda 8 araç savruldu ve kaza esnasında 5 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine hızla intikal eden ambulanslar ve itfaiye ekipleri, yaralılara hızlıca müdahale etti. Yaralılar ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bu üzücü olay sonrasında ise olay yerine gelen kalabalık, öfke ve endişe içerisindeydi. Kazanın detaylarının aydınlatılması amacıyla başlatılan soruşturma ise şu an devam ediyor.