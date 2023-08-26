Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), konut kredi kullanımında önemli bir değişiklik getiren yeni bir karar aldı. Bu karara göre, ikinci ev alımında kredi kullanımına sınırlama getirildi. Buna göre, tüketiciler artık ikinci ev alımlarında daha yüksek bir peşinat ödemek zorunda kalacaklar.

Karara göre, halihazırda kendisi, eşi veya 18 yaş altındaki çocuğu üzerine bir ev bulunan tüketiciler, ikinci ev alımında daha az kredi kullanabilecekler. Bu kapsamda, ikinci ev alımlarında kullanılabilecek kredi miktarı, önceki uygulamaya göre yüzde 75 daha düşük olacak.

Ancak, ilk ev alımlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacak. İlk evini alacak olanlar için kredi kısıtı uygulanmayacak.

Bu yeni düzenlemeye göre, 5 milyon liraya kadar olan sıfır konutlar için yüzde 22,5 oranında kredi verilebilecek. 5 ila 10 milyon lira arasındaki sıfır konutlar için ise bu oran yüzde 20'ye düşecek.

İkinci el konut alımlarında da benzer şekilde düzenlemeler yapıldı. 1 milyon liranın altındaki ikinci el konutlar için yüzde 22,5 oranında kredi kullanılabilecekken, 1 ila 2 milyon lira arasındaki ikinci el konutlar için bu oran yüzde 17,5'e indirilecek.

Bankalar da bu yeni düzenlemeler çerçevesinde etkilenecekler. İkinci ev kredileri için bankaların taşıdığı risk ağırlığı yüzde 150 olarak belirlendi. Ayrıca, konut edinimleri için verilen ipoteklere ve bu ipoteklerle teminatlandırılan kredilere ilişkin sermaye yeterliliği hesaplamalarında da risk ağırlığı yüzde 35'ten yüzde 150'ye çıkarıldı.

BDDK'nın aldığı bu yeni kararla birlikte, ikinci ev alımında kredi kullanımında sınırlamalar getirilerek finansal risklerin azaltılması hedefleniyor.