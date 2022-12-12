Tır devrildi; 1 yaralı
Bursa-Ankara karayolu üzeri Turanköy mevkiinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan TIR devrildi; sürücüsü yaralandı.
Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesinin Turanköy mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Erhan Y. yönetimindeki 16 ZC 343 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Karayolu trafiğe kapanırken sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Devrilen TIR yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.