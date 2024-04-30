Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda BATplc grubunun sigaralarını satmama kararı aldıklarını açıkladı.

Dündar paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Tekel 2000" sigarasının da içinde olduğu BATplc grubunun sigaralarını satmama kararı aldık. Satış politikasını değiştirene kadar."

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BATPLC SİGARALARI HANGİLERİ?

 Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Vogue, Rothmans, Benson & Hedges, Winfield, State Express 555, KOOL ve ViceroyC

Muhabir: MURAT AVCI