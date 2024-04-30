Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda BATplc grubunun sigaralarını satmama kararı aldıklarını açıkladı.

Dündar paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Tekel 2000" sigarasının da içinde olduğu BATplc grubunun sigaralarını satmama kararı aldık. Satış politikasını değiştirene kadar."