Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda BATplc grubunun sigaralarını satmama kararı aldıklarını açıkladı.
Dündar paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
"Tekel 2000" sigarasının da içinde olduğu BATplc grubunun sigaralarını satmama kararı aldık. Satış politikasını değiştirene kadar."
BATPLC SİGARALARI HANGİLERİ?
Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Vogue, Rothmans, Benson & Hedges, Winfield, State Express 555, KOOL ve ViceroyC
Muhabir: MURAT AVCI