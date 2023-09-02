TMO tarımın başkenti Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 18 bin ton alım yaparak ilçeye 160 milyon lira maddi destek sağladı.

Tüccarın 4 ila 5 liraya alım yaptığı bölgede TMO 8,25 lira artı 1 lira devlet desteği ile 9,25 liradan alım yaparak iki katı paranın Yenişehir’e girmesini sağladı. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri, "Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü dün itibariyle ilçemizdeki alımlarını bitirdi. İlçemizden yaklaşık 18 bin ton alım yapıldı. Bu rakamda ortalama olarak yaklaşık 80 milyon TL ilçemize artı bir değer girmiş oldu. Bu konuda emeği geçen tüm herkese teşekkür ederim" dedi.

Başkan İleri, "TMO Bölge müdür yardımcımız Dursun Eser beyle sezonu değerlendirip, gelecek sezon içinde planlamaları ve inşallah ilçemize lisanslı depo kazandırılması hakkında görüştük ilçemiz için canla başla çalışmaya devam" diye konuştu.