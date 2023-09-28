İnegöl Adliyesinde hakim karşısına çıkacak Terkinler Çetesi’nin 34 kişilik gözaltı listesinde İnegöl’de bir dönem İlçe Seçim Kurulu Müdürlüğü yapan, daha sonra ise Ankara'ya atanan İ.H.E’nin de olduğu öğrenildi.

Başta İnegöl olmak üzere, Türkiye’nin yakın takip ettiği Terkinler Çetesi davası başlıyor. Tefecilik yapmakla anılan Terkinler, nitelikli dolandırıcılık, yağma, sahte çek-senet, insan ticareti gibi bir çok suçlamayla karşı karşıya.

Akın T’nin çete lideri olmakla suçlandığı davanın ilk duruşması bugün yapılıyor. Göz altına alınan 34 kişi hakim karşısına çıkıyor. Henüz resmi rakamlardan göz altına alınan isimler ve hakkında ki iddialara ilişkin bilgi paylaşımı yapılmazken, gözaltına alınan isimlerin arasında İnegöl Eski Seçim Müdürü olan ve daha sonra Ankara'ya atanan İ.H.E’nin de yer aldığı öğrenildi.

İ.H.E’nin zanlı mı yoksa mağdur mu olduğuna dair henüz bilgi edinilemezken, eski müdürün neden gözaltında olduğunun mahkemede belli olması bekleniyor.