Nurhan İÇMEZ - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Tokat’ta kar yağışının ardından etkili olan zirai don felaketi, başta meyve bahçeleri olmak üzere binlerce dönümlük tarım alanında büyük hasara neden oldu.

Felaket sonrası AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Kemalpaşa köyünü ziyaret ederek çiftçilerle bir araya geldi. Arslan’a, AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Ali Çalışkan, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel ve Tokat Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin de eşlik etti.

Kemalpaşa Muhtarı Sevgi Şanlı ile yapılan görüşmede, çiftçilere “geçmiş olsun” dilekleri iletilirken, hasarın boyutları sahada tek tek incelendi.

“SIFIRIN ALTINDA 16 DERECEYİ GÖRDÜK”

Ziraî dondan en çok etkilenen bölgelerden biri olan Kemalpaşa’da incelemelerde bulunan Milletvekili Arslan, muhtarlık binasında sergilenen zarar görmüş meyve dallarını yerinde inceledi. Muhtar Şanlı ve çiftçilerle birlikte meyve bahçelerini de gezen Arslan, “Gece sıcaklık sıfırın altında 16 dereceye kadar düştü. Bu durum çiçek açmış meyve ağaçlarında çok ciddi kayıplara neden oldu. Meyvelerimizde yüzde yüze yakın zarar var. Pancar, mısır, ayçiçeği gibi ürünler de ciddi şekilde etkilendi. Hububatta ise kısmi zarar söz konusu.” dedi.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINACAK

Milletvekili Mustafa Arslan, yaşanan felaketin boyutlarını önümüzdeki hafta TBMM gündemine taşıyacaklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı başta olmak üzere hükümet yetkilileriyle görüşmeler yapılacağını belirten Arslan, “Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası’na olan borçların ertelenmesi, çiftçimizin bu yılı atlatabilmesi adına ek desteklerin verilmesi için girişimlerde bulunacağız. Yerel imkanlarla da neler yapılabileceğini değerlendireceğiz. El birliğiyle bu yarayı saracağız.” dedi.

Tokat genelinde yaklaşık 190 bin dönüm meyve üretim alanı zarar gördüğünü üzüm bağları ve diğer bağ alanlarında da hasar tespit edildiğini ifade eden Milletvekili Arslan, “Bağlardaki yaprakların kendini toparlama ihtimali var. Ancak bu yıl yaprak üretiminde ciddi bir düşüş olabilir. Hedefimiz, üreticimizin yarasını hızlıca sarmak” dedi.

Öte yandan ziyaret sırasında üreticilerin dile getirdiği bir diğer önemli konu ise ürün fiyatlarındaki olası artış olduğuna dikkati çeken Arslan, felaketin sadece Tokat ile sınırlı olmadığını söyledi. “Aynı felaket Amasya, Sivas ve Ordu’da da yaşandı" diyen Arslan, "Fındık üretim alanları bile bu dondan etkilendi. Hükümetimiz, fiyat artışlarına karşı gerekli tedbirleri alacak. Ancak bu gerçekten yıllardır yaşanmamış büyüklükte bir felaket. Dayanışma içinde atlatacağız" diye konuştu.