İnegöl İcra Dairesi’nin 2024/14 İflas sayılı dosyasında yayımlanan ilana göre, şirketin iflasına Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından karar verildi.

Mahkemenin 25 Eylül 2024 tarih ve 2023/513 Esas sayılı kararıyla şirketin iflasına hükmedilirken, iflasın aynı gün saat 16.42’de açıldığı belirtildi.

SIRA CETVELİ HAZIRLANDI

İflas dosyası kapsamında alacaklılar tarafından yapılan alacak kayıt taleplerinin incelendiği ve alacaklarla ilgili kararların verildiği bildirildi.

İcra ve İflas Kanunu’nun 230 ve 232. maddeleri uyarınca hazırlanan sıra cetvelinin, İnegöl İcra Dairesi’nde ilgililerin incelemesine hazır tutulduğu açıklandı.

İTİRAZ SÜRELERİ BELLİ OLDU

İlanda, alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların 15 gün içerisinde, iflas dairesinin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesi’ne dava yoluyla yapılabileceği belirtildi.

Sıraya ilişkin itirazların ise 7 gün içerisinde İcra Mahkemesi’ne şikâyet yoluyla yapılabileceği duyuruldu.

İnegöl İcra Dairesi, ilgili yasal düzenlemeler kapsamında sıra cetvelinin ilan ve tebliğini gerçekleştirdi.

Kaynak: ilan.gov.tr