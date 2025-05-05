Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 43 ilde yer alan toplam 383 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkânıyla sunulan arsalar için açık artırmaya katılmak isteyenlerin, belirlenen teminat bedelini yatırmaları gerekiyor. Konumları ve kullanım amaçlarına göre farklılık gösteren arsalar, vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, açık artırma tarihleri ve başvuru süreci de merak konusu oldu.

TOKİ 43 İLDE 383 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?

TOKİ’nin arsa satış müzayedesi, 7-8 Mayıs 2025 tarihlerinde saat 10.30’da gerçekleştirilecek. Açık artırma, İstanbul’da TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu (Küçükçekmece) ve Ankara’da İlbank Sosyal Tesisleri (Macunköy, Yenimahalle) adreslerinde yapılacak. Dileyenler, www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden çevrim içi teklif verebilecek. Detaylı bilgilere ise www.toki.gov.tr, www.emlakmuzayede.com.tr adreslerinden veya 0212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

TOKİ'nin satışa sunduğu arsalar; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Elazığ, Gaziantep, Tekirdağ, Van, Kütahya, Yozgat, Bitlis, Ankara, Erzurum, Muş, Kars, Ağrı, Iğdır, Samsun, Amasya, Uşak, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Aksaray, Manisa, Eskişehir, Tunceli, Denizli, Yalova, Şırnak, Bingöl, Mardin, Niğde, Trabzon, Gümüşhane, Kayseri ve Konya olmak üzere toplam 43 ilde yer alıyor.

TOKİ 43 İLDE 383 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI

Alıcılar istedikleri arsaya yüzde 25 peşin ve 24 ay vade ödeme planı ile sahip olabilecek.

TOKİ ARSA SATIŞI MÜZAYEDESİ İÇİN ÖDENMESİ GEREKEN TEMİNAT TUTARI NE KADAR?

Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler katılım teminatı olarak toplantı öncesinde;

Muhammen Bedeli 150.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 7.000 TL,

Muhammen Bedeli 150.001 TL ile 1.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 45.000 TL,

Muhammen Bedeli 1.000.001 TL ile 6.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 245.000 TL,

Muhammen Bedeli 6.000.001 TL ile 38.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.500.000 TL,

MuhammenBedeli 38.000.001 TL ile 250.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 9.000.000 TL,

Muhammen Bedeli 250.000.001 ve üstü gayrimenkuller için 50.000.000 TL katılım teminatı ödemesi gerekiyor.