TOKİ, 250 bin sosyal konut projesinin ihale tarihlerini açıkladı.

Merakla beklenen sosyal konut projesi ile yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm sosyal konutların ihale tarihlerinin belirlendiği bilgisi verilen açıklamada, "Herkes için konut, insanca yaşam ve ekonomik olarak ulaşılabilir konut hedefimizle geleceğin Türkiye'sini güvenle inşa ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

İLÇE İLÇE BURSA SOSYAL KONUT İHALE TARİHLERİ

KARACABEY

Karacabey İlçesi Taşlık Mahallesi 2. Etap 576 Adet Konut , 16 Adet Dükkan, 1 Adet Cami ve 1 Adet 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi 30 Aralık 2024 14:00

Karacabey Karakoca (Yenikaraağaç) İlçesi 1. Etap 1105 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi 3 Şubat 2025 15:00

Bursa İli Karacabey Karakoca (Yenikaraağaç) İlçesi 2. Etap 1105 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi 4 Şubat 2025 14:30

Bursa İli Karacabey Karakoca (Yenikaraağaç) İlçesi 3. Etap 1106 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi 5 Şubat 2025 14:00

HARMANCIK

Harmancık İlçesi 152 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi 27 Ocak 2025 14:30

YENİŞEHİR

Yenişehir İlçesi 116 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi 4 Şubat 2025 15:00

ORHANELİ

Orhaneli 3. Etap İlçesi 270 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi 12 Şubat 2025 14:30

BÜYÜKORHAN

Büyükorhan İlçesi Orhan Mahallesi 103 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi 17 Şubat 2025 14:00

KESTEL

Bursa İli Kestel Seymen İlçesi 692 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi Haziran 2025

MUSTAFAKEMALPAŞA

Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi 420 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi Mayıs 2025

İNEGÖL

Bursa İli İnegöl 2. Etap İlçesi 520 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi Mayıs 2025

KELES

Bursa İli Keles İlçesi 140 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi Mayıs 2025