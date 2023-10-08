Kaynarca ilçesinin Topçu Mahallesi’nde 4 bin metrelik içme suyu hattı yenilendi. Proje ile bölgenin içme suyu sorunları çözüme kavuşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kaynarca Topçu Mahallesi’nde tamamladığı altyapı çalışmaları ile bölgenin eskiyen ve yetersiz gelen 4 bin metrelik içme suyu hattını yeniledi. Ekiplerin yoğun bir şekilde çalışarak hızla tamamladığı proje ile bölgenin içme suyu sorunları çözüme kavuşacak. Özellikle yaz aylarında artan nüfus ile birlikte bölgeye yetersiz gelen içme suyu, güçlü altyapı sayesinde uzun yıllar boyunca kesintisiz şekilde musluklara taşınacak.