Erzincan'dan altın madeni bulunan noktada toprak kayması meydana meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "9 kişiye ulaşılamıyor" demişti. Ali Yerlikaya X resmi hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

"Toprak kaymasının meydana geldiği Erzincan İliç’te incelemeler yapmak için bölgeye geldik.

İlk belirlemelerimize göre maalesef 9 işçimiz kayan toprak kütlesinin altında kaldı ve işçilerimizi arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor.

Olayın ilk dakikalarından itibaren bölgeye Erzincan, Erzurum, Sivas, Tunceli İl AFAD Müdürleri, Sivas, Erzurum, Rize ve Diyarbakır Birlik Müdürleri görevlendirildi.



Şu an itibarıyla bölgede AFAD, JAK, TSK, EGM, Madenciler ve Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan 339’u arama-kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personel görev yapıyor.



Ayrıca;

562araç,

5 drone,

2KBRN aracı,

5 metale duyarlı radar cihazı ve

5 kurtarma köpeğiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor.

Göçük altındaki kişileri saptayabilmek amacıyla, mobil takip sistemleri ve yer radarı gibi ekipmanlar kuruldu; sahada dekontaminasyon ve mobil koordinasyon tırı görevlendirildi.

"Madencilerimize, Erzincan’ımıza ve Milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

ALİ YERLİKAYA'NIN PAYLAŞIMI



