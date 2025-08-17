Kaza, saat 18.30 Mustafakemalpaşa ilçesi Körekem Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Irmak (29) yönetimindeki 16 BKU 005 plakalı Tofaş otomobil ile karşı yönden gelen Ümit Çakır (33) idaresindeki 16 BJF 95 plakalı Tofaş otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle, 16 BKU 005 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Erkan Dinç (30) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Savaş Ayhan (31), sürücü Erkan Irmak ve diğer aracın sürücüsü Ümit Çakır ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.