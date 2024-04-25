Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde tornavidayla bağ evine giren hırsız, saklandığı dolap içerisinde polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Tekirdağ Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Baydar Sokak ve Erol Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.C. isimli vatandaş, bağ evinin camının açık olduğunu görmesi üzerine polis ekiplerine durumu bildirdi.

Tezgahın altında yakalandı

Bahse konu adrese gelen polis ekipleri bağ evinin içerisinde arama gerçekleştirdiği sırada mutfak kısmında bulunan tezgahın altındaki dolapta saklanan D.A. isimli şahsı yakaladı.

5 adet tornavida ele geçirildi

Gözaltına alınan şahsın üzerinde yapılan aramada, hırsızlık için kullanıldığı düşünülen 1 adet pense, 5 adet tornavida, 2 adet eldiven ele geçirildi.