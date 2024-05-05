Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı son verilere göre nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde yüzde 3.18 yıllık bazda yüzde 69,80 arttı. Enflasyon yıllık bazda 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada arazam yapılmayacağı belirtilse de enflasyondaki artış sonrası asgari ücretlide ara zam beklentisi arttı.Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ekonomi yönetiminden gelen sinyalleri değerlendirdi. Düşük ihtimal de olsa masadaki diğer formülü açıkladı.

Eryılmaz şu ifadelere değindi;

"Asgari ücretli dar gelirli kesim çok arttı. Önümüzdeki ay yıllık enflasyonda kabaca yüzde 75 görülecek.

Ekonomi yönetiminin sözel iletişiminde çok net anladığım bir asgari ücret zammı beklemiyorum. En büyük gerekçem şu, seçim olmasına rağmen emekli tarafına ciddi bir düzenleme, revizyon gelmedi.Seçim geride kaldığına göre bundan sonraki süreçte asgari ücret tarafında düzenleme yapılmayabilir.

Emekli ve memurlara bir düzenleme yapılacaktır ama beklentilerin çok ötesine geçen sosyal refah payını da içeren bir süreç olmayabilir. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme artı enflasyon farkını geçmiş enflasyona göre mi yoksa beklenen enflasyona göre mi olacak?

Beklenen enflasyon devreye girecektirAsgari ücret zammı olmazsa memur ve memur emeklilerine beklenen enflasyona göre zam yapılabilir. Neden beklenen enflasyon? Enflasyonun düşeceği için geçmiş enflasyona göre değil de beklenen enflasyona göre yaptığınızda daha düşük yapmış oluyorsunuz.

Ekonomi yönetiminin verdiği sinyaller ve seçimin geride kalmasını göz önüne alırsak ben asgari ücret zammı beklemiyorum.

Şöyle bir ihtimal var, olması benim için çok güçlü değil ama işveren çalıştıracak işçi bulamıyor. İnsanlar asgari ücreti düşük bulduğu için haklı olarak çalışmak istemeyebiliyorlar. İşverenler dönem dönem 'Asgari ücrete zam yapalım, işçi bulamıyoruz' diyebiliyorlar. Bu baskı güçlü çıkarsa orta yol, kademe yol da bulunabilir."