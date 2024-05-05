Restoran ve kafelerde hesaplara servis ücretleri de eklenmeye başlaması tüketici tarafından tepkiyle karşılandı.Yeni haftada gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) fahiş fiyatla mücadele kanun teklifine çevrildi.

AK Parti'nin hazırladığı, 23 maddeden oluşan kanun teklifiyle Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılması planlanıyor.

Düzenleme kapsamında, piyasa dengesini bozan işletmelere verilen cezalar da artırılacak.

Fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen işletmelere verilen ceza 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk yapanlara uygulanan ceza ise 1 milyon liradan 12 milyon liraya çıkarılacak.

STOKÇLUĞA KAPATMA CEZASI

Stokçuluğa devam eden işletmelerin bu suçu bir yılda 3 kez işlediği tespit edilirse 6 güne kadar kapatma cezası uygulanabilecek.