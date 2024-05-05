Bozüyük Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 1’inci birleşimi, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında yapıldı.
Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda 7 gündem maddesi görüşüldü. Gündemde bulunan 2 madde, toplantının 2’nci birleşiminde görüşülmek üzere sevk edildi. Mayıs ayı 2’nci oturumu, 7 Mayıs 2024 Salı günü saat 14.00’te yapılacak.
Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından Başkan Bakkalcıoğlu, muhtarlarla görüşerek istek ve taleplerini dinledi.
Kaynak: iha