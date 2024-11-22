Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle araç kullanan kişiler, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Eğer bir kaza meydana gelirse, ceza ertelenemeyecek ve para cezasına dönüştürülemeyecek. Tehlikeli bir şekilde birden fazla şerit değiştiren ve başkalarının hayatını, sağlığını veya malını tehlikeye atan kişiler ise iki yıla kadar hapis cezası alabilecek.

Trafik kazasına yol açılması durumunda verilecek cezanın hükmü açıklanamayacak, hapis cezası ise seçenekli yaptırımlara dönüştürülemeyecek ve ertelenemeyecek. Ayrıca, pert hale gelmiş araçları trafiğe çıkaranlara 500 bin lira para cezası uygulanması öngörülüyor.