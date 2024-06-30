İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 20-27 Haziran 2024 tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından 2 milyon 786 bin 451 aracın denetlendiği belirtti.

Yerlikaya'nın paylaşımına göre;

-Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan  189 sürücüye işlem yapıldı.

-Hız ihlalinde bulunan 140 bin 947,

-Periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 308,

-Emniyet kemeri kullanmayan 16 bin 678,

-Sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 433 ve

-Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 587 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte

-Toplam 433 bin 207 araca-sürücüye işlem yapıldı.

Ekran Görüntüsü 2024 06 30 093202

Kaynak: Öznur Dede