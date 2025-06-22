İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlere ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Trafik ekipleri, 1 Ocak - 19 Haziran 2025 tarihleri arasında helikopter ve drone ile havadan yaptığı trafik denetimlerinde 85 bin 842 araç ve sürücüye işlem yaptı. Şehiriçi ve şehirlerarası karayollarında, trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı güzergâhlarda gerçekleştirilen denetimlerle trafik ihlalleri etkin şekilde kontrol ediliyor.

12-19 Haziran 2025 tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kara denetimlerinde ise 3 milyon 583 bin 555 araç kontrol edildi. Bu denetimlerde; çakar kullanımı yasak olan 23 sürücüye, hız ihlali yapan 99 bin 132 sürücüye, periyodik muayenesi yaptırılmamış 30 bin 87 araca, emniyet kemeri takmayan 25 bin 270 sürücüye, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 499 kişiye ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 961 araca işlem yapıldı. Toplamda ise 468 bin 539 araç ve sürücü hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.