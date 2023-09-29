Bu yıl 24’üncüsünü düzenlenen Kültür Sanat ve Armut Festivali’ne çiftçiler, traktörleriyle katıldı. Genç, yaşlı herkesin akın ettiği festival, 29 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Gürsu’da konser ve etkinliklerle devam edecek.

Gürsu Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Armut Festivali’nin 24’üncüsü renkli görüntülere sahne oldu. Ulu Cami önünde vatandaşlara yılın ilk armutları ikram edilmesinin ardından Celalbey Millet Bahçesi önünde buluşan çiftçiler ve vatandaşlar, Gürsu Kent Meydanı’na kadar yürüdü. Yüzlerce kişinin katıldığı kortejin gözdesi traktörleriyle katılan çiftçiler oldu.

Kültür Sanat ve Armut Festivali’nin armut üreticisine destek vermek hedefiyle gerçekleştirdiklerini belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Festival çerçevesinde hafta sonu 2 tane konserimiz olacak. Burada asıl olan armudun değerini iyi tanıtabilmek, çiftçimize destek olabilmektir. Üreticimizin daha çok kazanabilmesi için belediye olarak bu sistemin içinde olmak istiyoruz. İyi bir soğuk hava deposu bununla beraber şu anda çok revaçta olan soğuk kurutma talebi geliyor. Soğuk kurutma ve soğuk hava deposunun en yakın zamanda ihalesine çıkıyoruz. Aynı zamanda sosyal bir projemiz olan muhtarlarımız ve Gürsu halkı ile beraber yaptığımız ‘Bizim elimiz armut toplamaya kalkar, kadına kalkmaz’ diye sosyal bir projemiz var. Buradan da kadına şiddete karşı tüm dünyaya mesaj göndermek istiyoruz” dedi.

Gürsu Belediyesi, Gürsu Kaymakamlığı, Gürsu Ziraat Odası ve Gürsulu üreticilerin destekleri ile düzenlenen Gürsu 24. Kültür Sanat ve Armut Festivali 29 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında Gürsu’da konser ve etkinliklerle devam edecek.