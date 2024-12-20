Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-lacivertli takımın uzun süredir gündeminde yer alan Anderson Talisca ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertliler, Al Nassr forması giyen Brezilyalı yıldızın kiralık transferinde ilerleme kaydetti ve bu transferde son aşamaya geldi.

Suudi Arabistan basını da geçtiğimiz günlerde Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferinin yakın olduğunu duyurmuş, Talisca ise bu gelişmenin ardından, "Bana teşekkür ediyorsunuz ama nereye gittiğimi bilmiyorum" açıklamasında bulunmuştu.

2016-2018 yılları arasında Beşiktaş formasını giyen ve gösterdiği performansla siyah-beyazlı futbolseverlerin sevgilisi haline gelen 30 yaşındaki isim, 2021'den bu yana Suudi Arabistan takımı Al Nassr'da oynuyor.

Yıldız isim, Al Nassr formasıyla 104 resmi maça çıktı. Talisca, bu maçlarda 76 gol ve 10 asistle mücadele etti.