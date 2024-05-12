Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 3-2’lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Kerem Demirbay’dan aldığı pasla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ziyech’in uzak direğe plasesinde kaleci Sirigu meşin yuvarlağın sahibi oldu.

59. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Kerem Demirbay’ın ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Ziyech’in önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından yakın direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

60. dakikada sağ taraftan topla beraber ilerleyen Can Keleş, pasını içeriye aktardı. Ryan Mendes’in kale önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

70. dakikada sol tarafta topla çizgiye inen Barış Alper Yılmaz, topu içeriye çevirdi. Altıpasın içinde dokunuşunu yapan Mertens meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

80. dakikada sol taraftan Abdülkerim’in ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Icardi’nin kafa vuruşunda kaleci Sirigu topu çeldi.

83. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Levent Mercan’ın kafa ile indirdiği topu penaltı noktası yakınında alan Markao’nun Abdülkerim Bardakcı’dan sıyrılıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

90. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topu alan Mauro Icardi pasını Kerem Aktürkoğlu’na aktardı. Kerem’in vuruşunda defanstan seken topa ceza yayının içinden vuran Berkan Kutlu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-3

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Samet Çiçek

Fatih Karagümrük: Salvatore Sirigu, Nazım Sangare (Davide Biraschi dk. 46), Koray Günter, Federico Ceccherini, Levent Mercan, Marcus Rohden (Güven Yalçın dk. 81), Dimitris Kourbelis (Flavio Paoletti dk. 75), Can Keleş, Valentin Eysseric, Ryan Mendes (Kevin Lasagna dk. 81), Markao

Yedekler: Emre Bilgin, Emir Tintiş, Salih Dursun, Tonio Teklic, Adnan Uğur, Andrea Bertolacci

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn (Davinson Sanchez dk.87), Lucas Torreira, Kerem Demirbay (Berkan Kutlu dk. 81), Hakim Ziyech (Kerem Aktürkoğlu dk. 81), Dries Mertens (Serge Aurier dk. 90+4), Barış Alper Yılmaz (Willfried Zaha dk. 90+4), Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Tete, Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Ryan Mendes (dk. 34), Markao (dk. 83) (Fatih Karagümrük), Barış Alper Yılmaz (dk. 45+4), Dries Mertens (dk. 70), Berkan Kutlu (dk. 90) (Galatasaray)