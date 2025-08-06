Kulüpten yapılan açıklamada, genç sağbek Talha Ungan ile sözleşme imzalandığı duyuruldu. 2006 doğumlu daha önce altyapısında forma giyen oyuncu, İnegölspor’dan transfer edilerek Kafkasspor’a katıldı. Kafkasspor'da daha önce antrenörlük görevinde bulunan Aydın Ungan'ın oğlu olan Talha Ungan yeni sezonda sağbek pozisyonda formayı kapmak için mücadele edecek.

Bu anlamlı transfer görüşmesini ise kulüp başkanı Sedat Yavuz yaptı. Kafkasspor Kulübü'nden ise transfere ilişkin bilgi mesajı yayımlandı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Hoşgeldin TALHA UNGAN

İnegölspordan 2006 doğumlu daha önce altyapımızda oynamış sağbek mevkiinde oynayan Talha Ungan ile sözleşme imzaladık.

Talha Ungan’a kartal armalı formamız altında başarılar dileriz."