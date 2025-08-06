Turizm Derneği ve Hayriyespor'un ortaklaşa organize ettiği, mahalle muhtarı Serkan Sagun' un yakından takip ettiği turnuvayı yüzlerce kişi takip etti. Rakiplerini yenen Hinkiladze ve Skaleti finale yükseldi. Gurbetçilerden Rıdvan Aksel limonata ve baklava ikramında bulundu.

Bu yıl ki turnuva Hayriyespor'un eski başkanlarından merhum Selim Sağlam adına yapılıyor. İlk defa her takımda en az bir kadın sporcu yer aldı.

Ayrıca müsabakalarda ilk defa elektronik skorbord da kullanıldı. Final ve üçüncülük maçları haftaya oynanacaktır.

Kaynak: BÜLTEN