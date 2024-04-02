Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor’u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Ghoulam’ın sol taraftan kullandığı uzun taç atışında ön direğe gelen topu Maksimovic kafayla kaleye doğru aşırdı. Muslera’nın tokatladığı meşin yuvarlak altıpas içinde boşta kaldı. Boşta kalan topa Strandberg’in vuruşu filelerle buluştu. Ancak hakem Ali Şansalan, VAR uyarısı sonrası golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

89. dakikada Hatayspor savunmadan çıkmak isterken Kerim Alıcı’nın geri pasında araya giren Icardi, topun sahibi oldu. Bu oyuncunun sol köşede dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Erce’nin müdahalesiyle meşin yuvarlak taca çıktı.

Hakemler: Ali Şansalan, Aleks Taşçıoğlu, Mehmet Kısal

Galatasaray: Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz (Tete dk. 84), Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay (Berkan Kutlu dk. 84), Hakim Ziyech (Kaan Ayhan dk. 68), Dries Mertens (Carlos Vinicius dk. 88), Wilfried Zaha (Kerem Aktürkoğlu dk. 67), Mauro Icardi

Yedekler: Jankat Yılmaz, Davinson Sanchez, Serge Aurier, Eyüp Aydın, Tanguy Ndombele

Teknik Direktör: Okan Buruk

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Guy-Marcelin Kilama, Nikola Maksimovic, Faouzi Ghoulam, Chandrel Massanga, Halil Dervişoğlu (Joelson Mendes dk. 68), Ömer Faruk Beyaz (Renat Dadashov dk. 77), Dele-Bashiru, Rigoberto Rivas (Mehdi Boudjemaa dk. 90+5), Carlos Strandberg (Rui Pedro dk. 77)

Yedekler: Visar Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Görkem Sağlam, Abdülkadir Parmak

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Gol: Icardi (dk. 12) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Ribas, Ömer Faruk Beyaz (Hatayspor), Nelsson, Vinicius (Galatasaray)