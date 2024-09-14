Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 5-0’lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada ceza sahası sağ tarafında Barış Alper’in içeri çevirdiği topu savunma uzaklaştıramadı ve seken topu önünde bulan Gabriel Sara topla birlikte ceza yayı sağ tarafından ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarpıp ağlara gitti. 3-0

61. dakikada Çaykur Rizespor’un savunmadan çıkarken kaptırdığı topta araya giren Torreira, topla birlikte ceza sahasına girip verdiği pasta sağ çaprazda topla buluşan Mertens, uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-0

69. dakikada Kerem Demirbay’ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Yunus Akgün’ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Grbic’den geri döndü. Tekrar topu önünde bulan Yunus Akgün, zayıf bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanında auta gitti.

78. dakikada Batshuayi’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Osimhen, uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Grbic uzandı ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

80. dakikada Batshuayi’nin pasında sağ tarafta topla buluşan Kaan Ayhan’ın içeri çevirdiği topa Barış Alper Yılmaz altıpas üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Grbic’in solundan filelerle buluşturdu. 5-0

Hakemler: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Abdullah Uğur Sarı

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez (Nelsson dk. 67), Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Jelert dk. 73), Torreira (Berkan Kutlu dk. 68), Gabriel Sara (Kerem Demirbay dk. 67), Barış Alper Yılmaz (Yusuf Demir dk. 83), Dries Mertens (Batshuayi 67), Yunus Akgün, Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin (Eray Korkmaz dk. 59), Alikulov (Hadziahmetovic dk. 38), Attila Mocsi, Anıl Yaşar, Casper Hojer, Mithat Pala, Papanikolaou (Emrecan Bulut dk. 46), Olawoyin (Buljubasic dk. 83), Akintola (Zeqiri dk. 59), Ali Sowe (Jurecka dk. 59)

Yedekler: Tarık Çetin, Halil Pehlivan, Minchev, Habil Özbakır

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Sanchez (dk. 3), Abdülkerim Bardakcı (dk. 25), Gabriel Sara (dk. 49), Mertens (dk. 61), Barış Alper Yılmaz (dk. 80) (Galatasaray)