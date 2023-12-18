Trendyol Süper Lig’de 17. hafta, yarın oynanacak RAMS Başakşehir-Sivasspor, İstanbulspor-Trabzonspor ve Gaziantep FK-Adana Demirspor maçlarıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig’de 17. hafta heyecanı yarın, 20 Aralık Çarşamba, 21 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında RAMS Başakşehir, saat 17.00’da Sivasspor’u ağırlayacak. Hafta perşembe günü oynanacak 4 maçla tamamlanacak.
Ligde 16. hafta maçlarının ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 10 Ocak 2024’te oynanacağı açıklanmıştı.
Süper Lig’de 17. haftanın programı şöyle:
Yarın
17.00 RAMS Başakşehir - Sivasspor
20.00 İstanbulspor - Trabzonspor
20.00 Gaziantep FK - Adana Demirspor
20 Aralık Çarşamba
17.00 Kayserispor - Fenerbahçe
20.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük
20.00 Antalyaspor - Kasımpaşa
21 Aralık Perşembe
17.00 Samsunspor - Konyaspor
17.00 Çaykur Rizespor - Pendikspor
20.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor
20.00 MKE Ankaragücü - HataysporKaynak: iha