İki lider, Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Netanyahu, "Suriye'ni İsrail'e saldırı için üs olarak kullanılmasını istemiyoruz. Türkiye ile çatışma istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray, Trump-Netanyahu ortak basın toplantısının neden iptal edildiğine dair herhangi bir açıklama yapmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Oval Ofis'te yaptığı açıklamada dikkat çeken bir ifade kullandı.

Trump, ikili arasında “bariz olan İran konusunun” yanı sıra, “daha az bariz olan” ticaret meselelerinin de ele alındığını söyledi.

Trump'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

İsrail'in en yakın dostu benim, zor bir coğrafyada yer alıyor ama biz onlara yardım ediyoruz.

Netanyahu'nun açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

Birçok konuyu görüşme fırsatımız oldu. ABD ile ticaret açığını ortadan kaldıracağız.

Rehinelerin acılarına son vermek istiyoruz ve tüm rehineleri serbest bırakmaya ve Gazze'deki Hamas kötülüklerini ortadan kaldırmaya kararlıyız.

Suriye'ni İsrail'e saldırı için üs olarak kullanılmasını istemiyoruz. Türkiye ile çatışma istemiyoruz.

Netanyahu’nun açıklamalarında dikkat çeken bir diğer başlık ise Türkiye ve Suriye üzerindeki sözleri oldu. İsrail Başbakanı, “Suriye’nin Türkiye tarafından kullanılmasını istemiyoruz” dedi.