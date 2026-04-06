Reuters’ın aktardığına göre, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve çatışmaların sonlandırılmasını öngören iki aşamalı bir ateşkes taslağı gündeme geldi. Pakistan’ın arabuluculuğunda hazırlanan ve geçici olarak “İslamabad Anlaşması” olarak adlandırılan metnin taraflara iletildiği bildirildi.

Aynı haberde, Asim Munir’in anlaşma üzerinde uzlaşı sağlanması amacıyla gece boyunca J. D. Vance, Steve Witkoff ve Abbas Arakçi ile yoğun diplomatik temaslarda bulunduğu ifade edildi. Ateşkes planının taraflara sunulmasının ardından İran cephesinden açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin daha önce ilettiği 15 maddelik teklifin aşırı talepler içerdiğini ve bu nedenle mantıksız bulunduğunun karşı tarafa iletildiğini belirtti.

"CEVABIMIZ HAZIR"

Bekayi, "Kendi çıkarlarımız doğrultusunda taleplerimizi belirledik. Arabuluculara cevabımızı hazırladık gerekli görüldüğünde bilgilendirme yapılacaktır." dedi. İran'ın meşru taleplerini dile getirmekten çekinmediğini söyleyen Bekayi, askeri olarak sahada mücadele ederken aynı zamanda diplomasinin de görevini yerine getirdiğini ifade etti.

"KALICI BİR ANLAŞMA İSTİYORUZ"

Bekayi, geçmiş müzakere tecrübelerinden ders alarak tamamen ülkenin savunmasına odaklandıklarını ve müzakerelerin tehdit veya ültimatom ile bağdaşmadığını dile getirerek, ateşkesin askeri olarak toparlanma manasına geldiğini bu nedenle kendilerinin ateşkes değil saldırıların tekrarlanmayacağı kalıcı bir anlaşma istediklerini vurguladı.

İKİ AŞAMALI ATEŞKES PLANI

Pakistan üzerinden elektronik ortamda tamamlanacak bir mutabakat zaptı şeklinde kurgulanan plan şu iki aşamayı kapsıyor:

Ateşkes derhal yürürlüğe girecek ve bir aydır kapalı olan stratejik Hürmüz Boğazı ticari trafiğe yeniden açılacak.

Bölgesel bir çerçeveyi içeren daha kapsamlı bir anlaşmanın sonuçlandırılması için taraflara süre tanınacak. Bu süreçteki yüz yüze görüşmelerin İslamabad’da yapılması planlanıyor. Anlaşmanın içeriğine dair sızan bilgiler, tarafların en hassas olduğu konuları da kapsıyor.

Taslak metne göre:

İran, nükleer silah çalışmalarına son vereceğine dair somut taahhütlerde bulunacak.

ABD bunun karşılığında, ekonomik yaptırımları hafifletecek ve İran’ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakacak.