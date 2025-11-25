Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesine yönelik müzakere süreci sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın hazırlanan 28 maddelik Ukrayna barış planını taraflara ilettiği bildirildi.

Trump'tan Uzlaşı Sinyali!

ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı açıklamada, “Ukrayna konusunda bir anlaşmaya oldukça yaklaştığımız kanaatindeyim” diyerek barış sürecine dair umut veren bir mesaj verdi.

ABD’nin Ukrayna Savaşına İlişkin Barış Teklifi

Trump yönetiminin hazırladığı 28 maddelik barış planı, geçtiğimiz günlerde Kiev’e iletilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, planı istişare etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ABD'nin savaşa son verebilecek "barış planı" üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.

Zelenskiy, Trump'la "Barış Planı'nı ABD'de Görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonladırmak için sunduğu "barış planı" için bu ay ABD'ye gidecek. Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin bu ay en erken uygun tarihte ABD'yi ziyaret etmesini ve Trump'la son adımları atıp bir anlaşmaya varmasının beklendiği ifade edildi