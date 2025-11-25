Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Çukurca Mahallesinde yaşayan Orhun Topkaya, çiftçilik ve hayvancılık yaparak hayatını sürdürüyor. Topkaya’nın minik Yusuf Alp isimli 3 yaşındaki oğlunun başına geçtiğimiz günlerde tebessüm ettiren bir olay geldi. Koyunlarını ağıla süren Orhun Topkaya’nın oğlunun etrafını çeviren kuzular, 24 Kasım’da 3 yaşına basan Yusuf Alp’in elindeki simitten parça koparıp, çocuğun yüzünü yaladı. O anları kaydeden babası Orhun Topkaya ise kahkahalar içinde kaldı. Oğluna, "Kuzular ne yapıyor sana?" sorusuna minik Alp, "Kuzular beni yiyorlar" cevabını vermesi yüzleri gülümsetti.

Kaynak: İHA