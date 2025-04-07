ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dair dikkat çekici ve övgü dolu sözler sarf etti.

"ONU SEVİYORUM, O DA BENİ SEVİYOR"

Trump, Erdoğan’la ilişkisini kişisel düzeyde değerlendirdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan adında bir adamla harika bir ilişkim var. Onu seviyorum, o da beni seviyor – ve bu durum medyayı kızdırıyor. Onu hiç duydunuz mu? Ben ondan hoşlanıyorum, o da benden hoşlanıyor.”

Trump ayrıca şu ironik ifadeyi de ekledi:

“Basının 'Erdoğan'ı seviyor' diye delireceğini biliyorum. Ama ben seviyorum ve o da beni seviyor.”

"ERDOĞAN SERT VE ZEKİ BİRİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dair karakter yorumunda da bulunan Trump, onu şöyle tanımladı:

“Erdoğan sert biridir, zeki biridir.”

Bu sözler, Trump’ın sadece diplomatik değil, kişisel olarak da Erdoğan’a duyduğu saygıyı ortaya koyuyor.

"TÜRKİYE İLE SORUNUN VARSA KENDİN ÇÖZ'

Trump, Netanyahu ile görüşmesinde Türkiye’nin gündeme geldiğini aktararak:

“Netanyahu’ya, ‘Ben Erdoğan’ı seviyorum. Eğer onunla bir sorunun varsa bunu kendin çözmelisin’ dedim.”

Ayrıca ekledi:

“Eğer Türkiye’yle ilgili bir sorun yaşanırsa, bunu çözebilirim. Ama makul olmalısın.” “2000 yıldır kimsenin yapamadığını yaptı."

TRUMP'TAN SURİYE YORUMU

Trump, Erdoğan’ın Suriye’deki rolüne ilişkin yaptığı yorumla da şaşırttı:

“Ona (Erdoğan’a) söyledim: Tebrikler, 2000 yıldır kimsenin başaramadığını başardın. Suriye’yi ele geçirdin.”

Erdoğan’ın verdiği yanıtı ise şöyle aktardı:

“O da bana, ‘Hayır ben almadım’ dedi. Ben de ‘Tabii ki sen aldın, bunu başardın’ dedim. O da ‘Belki de ben almışımdır’ dedi.”