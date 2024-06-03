İş ve istif makinası marklarını tek çatı altında toplayan TSM GLOBAL, 10’uncu yılını KOMATEK 2024 Fuarı’nda düzenlediği kokteyl davetinde kutladı.

İş ve istif makinaları firmaları arasında yer alan TSM GLOBAL, İstanbul’da yapılan KOMATEK 2024 Fuarı’na Türkiye ve bölge ülkeler temsilciliğini yaptığı dev markaları ile katıldı. Açık ve kapalı alanda yer alan üç ayrı stantta, yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik alanda makinelerini sergileyen TSM GLOBAL, Sumitomo ekskavatörleri, Hyster forklift ve liman ekipmanları, Ammann yol ve asfalt silindirleri, Yanmar mini ekskavatör, mini yükleyici ve mini damperleri, Fuchs endüstriyel ekskavatörleri, Astra ağır hizmet kamyonları yanı sıra yeni markaları olan Terex RT arazi tipi vinçleri ve Finlay mobil kırma eleme makinalarıyla yer aldı.

‘‘İş dünyasında güvenilir ve tercih edilen bir marka olduk’’

Kokteylde konuşma yapan TSM GLOBAL CEO’su Taner Sönmezer, Kurulduğu günden bu yana büyüyen şirketimiz, bugün Türkiye dışında Doğu Avrupa ve CIS ülkelerinin de içinde bulunduğu geniş bir alanda faaliyet yürütmektedir’’ dedi.

Sönmezer, “Öncelikle, bizi bugünlere getiren tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür etmek istiyorum. 10 yıl boyunca gösterdiğiniz destek, sadakat ve inanç sayesinde şirketimizi sektöründe öncü bir konuma taşıdık. Türkiye pazarında başladığımız yolculuğumuzu, uluslararası arenaya taşıyarak önemli başarılara imza attık. 20’ye yakın ülkede başta Sumitomo ekskavatörler olmak üzere Yanmar, Ammann ve diğer bazı markalılarımızın da dağıtımını üstlenerek büyük bir merkez üssü haline geldik. Yenilikçi çözümlerimiz ve müşteri odaklı hizmet anlayışımız sayesinde, iş dünyasında güvenilir ve tercih edilen bir marka olduk” ifadelerini kullandı.

“Geçtiğimiz yıllarda karşılaştığımız pandemi ve belirsizlikler, bizi daha da güçlendirdi. Her bir zorluğun üstesinden gelerek, daha da büyüdük ve gelişmeye devam ettik. Bu süreçte elde ettiğimiz deneyimler, bize geleceğe daha umutla bakma fırsatı verdi” diye konuşan Taner Sönmezer, yenilikçi ve sürdürülebilir odaklı projelerle geleceği şekillendirmeye devam edeceklerini söyledi. Müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve onların memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Sönmezer, “Şirket olarak, önümüzdeki yıllarda da aynı azim ve kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Yeni başarılara imza atarken, birlikte daha büyük hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

‘‘İki dev projeyi başlattık’’

Şirketin gelecek projeleri ve yatırımlarından da söz eden Taner Sönmezer, “İstanbul ve Ankara’da toplam 32 bin metrekarelik alana sahip, iki dev projeyi başlattık. Hem Türkiye hem Avrupa’nın en modern ve teknolojik satış, servis ve yedek parça eğitim okulları ve iş makinesi ve forklift hastanesinden oluşan bu dev tesislerimizin açılışını da 2025 yılında yapıp siz değerli dostlarımızın kullanımına ve hizmetine sunacağız” dedi.

TSM GLOBAL’in 10’uncu yılında mottosunun “Geçmişten Geleceğe Güvenle” - “Bizde” olduğunu kaydeden Taner Sönmezer, “Çeşitlilik, kalite, uzmanlık, en iyi çözümler ve güven bizde! Türkiye’yi büyütmek, geliştirmek, inşa etmek sizde. Sizlerin işlerini büyütmek, her zaman yanınızda olmak bizde. Çünkü biz varlığımızı ve bu kısa 10 yılda bu seviyeye gelmemizi sizlere borçluyuz. Bu özel günümüzde, buraya gelerek bizleri onurlandırdığınız için bir kez daha teşekkür ediyor, sizlere hizmet etmenin gururu ile nice başarılı yıllarda birlikte olmayı diliyorum” şeklinde konuştu.

Çok sayıda davetlinin yer aldığı kokteylde davetliler trio müzik eşliğinde TSM GLOBAL ürün gruplarının ve yeni yatırımlarına ait projelerin görüntülerini izlerken, kokteyle özel hediyeler dağıtıldı.

‘‘Hedefimiz Türkiye’de üretim yapmak’’

TSM GLOBAL İş Makine Bölümü Genel Müdürü Burak Ertuğrul ise ‘‘Şirketimiz 2014 yılında kuruldu. 10 yıllık süreçte sıfırdan başlayarak yepyeni bir yapıyı kurmuş bulunmaktayız. Uzun bir mesafe kat ettik. Bulunduğumuz markanın imajını artırdık. Satış ve satış sonrası hizmetler ve pazarlama hizmeti veriyoruz. Markalarımızı Türkiye ve birçok ülkede temsil ediyoruz. Türkiye iş makinesi sektöründe her zaman potansiyel olmuş. Bütün üreticilerin takip ettiği bir konumdayız. Bundan sonraki süreçte İstanbul ve Ankara’da tesisler kuracağız. Bundan sonraki etapta ise Türkiye’de yatırım yapıp üretim faaliyeti yapmak. Kısa vadede tesis yatırımlarıyla müşterilerimize daha iyi hizmet vermek istiyoruz. Uzun vade de hedefimiz ise Türkiye’de üretim yapmak’’ şeklinde konuştu.

Şirket geniş ürün gamı ile dikkat çekti

Kapalı alanda 13 tondan 52 tona kadar Sumitomo’nun 7 serisi ekskavatörlerinin yanı sıra Ammann’ın vabıl, toprak, tandem ve yama silindirleriyle birlikte el kompaktörleri, Hyster ve Yale forklift ve istif makineleri ve Yanmar mini yükleyicileri ile beraber 8 tona kadar kabinli, kabinsiz, kauçuk ve çelik paletli mini ekskavatörleri sergilendi. Ayrıca TSM GLOBAL’in Parts Shop köşesinde Isuzu motor ve motor parçaları, MTG tırnakları, Sumoil yağları, Vematrack alt takım ürünleri sergilenen diğer ürün grupları oldu.

Açık alanda ise yine Yanmar’ın farklı tonajlarda mini yükleyici ve mini ekskavatörleri yanı sıra Sumitom ekskavatör ve Astra kamyon yerini aldı. Hyster’in konteyner elleçleme makinesi reach stackerı ile beraber farklı tonajlarda forkliftleri de sergilenen makineler arasında yer aldı. Ammann toprak silindiri keçi ayağı ile sergilenirken, Fuchs endüstriyel ekskavatörleri ile Finlay mobil kırıcı da açık alanda yerini alanı diğer makineler oldu. Terex RT’nin 100 ton kapasiteli vinci de yine açık alanda ziyaretçileri ile buluşan bir diğer makine oldu.