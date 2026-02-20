Akbank ve Kredi Garanti Fonu, tarım sektöründe üretimin kesintisiz sürdürülmesi için KGF Tarım Kefalet Destek Programı'nı devreye aldı. Tarım sektöründe faaliyet gösteren üreticiler, Kredi Garanti Fonu'nun sağladığı kefalet desteğiyle finansmana erişim imkânına kavuşuyor.

Akbank, KGF Tarım Kefalet Destek Programı ile tarım sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle hayata geçirilen program kapsamında; tarım sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'ler, KGF güvencesiyle Akbank'ın sunduğu finansman çözümlerinden yararlanabiliyor.

Program, tarımsal üretim faaliyetinde bulunan işletmeleri kapsıyor. Vergi levhası bulunmayan ancak üretimini resmî belgelerle sürdüren çiftçiler de programdan yararlanabiliyor. Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından düzenlenen üretim belgelerine sahip üreticiler, KGF kefaletiyle Akbank'ın finansman çözümlerinden yararlanabiliyor.

Programın tarımsal üretim açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Akbank KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, 'Tarım, gıda güvenliğinden kırsal kalkınmaya ve ekonomik gelişime uzanan stratejik bir etki alanına sahip. Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması için finansmana erişim kritik bir rol oynuyor. Çiftçilerimizin finansal sistemin dışında kalmaması büyük önem taşıyor. KGF ile el ele vererek hayata geçirdiğimiz bu programla; her ölçekten üreticinin finansmana erişiminin önünü açıyoruz. Akbank olarak tarımsal üretimin tüm aşamalarında üreticinin yanında duran, güvene dayalı ve sürdürülebilir bir bankacılık modeli sunmaya devam edeceğiz' dedi.

KGF kefaletiyle üretim destekleniyor

KGF kefaleti sayesinde kredi riskinin paylaşılması, tarımsal krediye erişimi artırırken özellikle küçük ve orta ölçekli üreticiler için önemli bir ihtiyaca yanıt veriyor. Program, tarımsal üretimin sürekliliğini desteklemeyi, krediye erişimi kolaylaştırmayı ve üreticilerin bankacılık sistemine daha da güçlü bir şekilde dâhil olmalarını hedefliyor.

Akbank'ın, tarım sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lere uzun vadeli ve sürdürülebilir bir finansman desteği sunmaya devam edeceği aktarıldı.