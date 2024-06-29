Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Spor Kulübü (Yalova TUFAG), 40. kuruluş yıl dönümünü kutladığı “TUFAG Özel Gecesi” Yalovalıların büyük beğenisini topladı.

“Benim Adım TUFAG” konsepti üzerine hazırladıkları 40. yıl TUFAG Özel Gecesi ile Yalovalıların karşısına çıkan TUFAG, 40. kuruluş yıldönümünü büyük bir coşku ile kutladı. Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşen gecede 40 yılda yapılan faaliyetler, gelişmeler ve başarılar hakkında birçok sunum yapıldı.

TUFAG Özel Gecesi’nin açılış konuşması TUFAG SK Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Altıparmak tarafından gerçekleştirildi. Konuşmada Başkan Altıparmak, “40. yılımızı kutladığımız bu önemli geceye büyük bir heyecan ve özveri ile hazırlandık. Yurt dışından ve il dışından bu özel gecede yer almak için gelen ve gönülden bağlılık gösteren dansçılarımıza ayrıca bir parantez açmak istiyorum. İyi ki TUFAG dediğimiz bir süreci geride bırakarak bu akşam, bu önemli gecede sahne alacağız” dedi.

40 yıllık ekip sahne aldı

TUFAG’ın kuruluşunda sahne alan ekip Adıyaman yöresi ile sahne aldı. Yurtdışı ve ülkenin çeşitli illerinde yaşayan 40 yıllık dansçılarını bir araya getiren gösteri seyirciler tarafından alkışlarla karşılandı.

10 ekip ile 17 yöre ait oyun sahnelendi

TUFAG Özel Gecesi’nde 330 dansçı sahneye çıkarken bu dansçıların en küçüğünün 5, en büyüğünün 64 yaşında olması renkli görüntüler oluşturdu. Ekibin en büyüğü ile en küçüğünün gerçekleştirdiği temsili bayrak töreni beğeniyle karşılandı. TUFAG Özel Gecesi’nde Türkiye’nin yedi bölgesinden 17 yöreye ait halk danslarına yer verildi.

Gecede “Sultans of the Dans” Esintisi

TUFAG Özel Gecesi’nde farklı yörelere ait kostümlerin sergilendiği mini bir defile düzenlendi. Defilede Antalya Yöresi kostümünü sergileyen Serebral Palsili Asya’nın performansı izleyenleri duygulandırdı.

TUFAG dansçılarından ve Anadolu Ateşi (Sultans of the Dans) eski baş dansçısı Mehtap Fidan ve Anadolu Ateşi eski baş dansçısı M. Gökhan Ayatar da Balkan Bölgesi dansları ile geceye katkıda bulundular.

40. yıl pastası kesildi

Sahne performanslarının ardından TUFAG Özel Gecesi’nde sahne alan tüm oyuncular seremoni için sahneye çıktılar. Oyuncularla birlikte TUFAG eski başkanları, yöneticileri ve İl Protokolü TUFAG 40. Yıl Pastasını kesilmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından gece son buldu.

Geceye CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Termal Belediye Başkanı Sinan Acar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, Yalova Makine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, siyasi parti temsilcileri katıldı.